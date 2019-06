Inaugurata una via dedicata a Bud Spencer: è la prima in Italia

Festa a Fontevivo, in provincia di Parma, per l'inaugurazione di via Carlo Pedersoli, la prima strada in Italia dedicata a Bud Spencer. A tre anni dalla scomparsa del gigante buono, avvenuta il 27 giugno 2016, una comunità si è riunita per onorare il grande attore. Ospite d'onore il figlio di Bud, Giuseppe Pedersoli. Ma non è tutto. Sul lungomare di Livorno, nel pomeriggio del 2 giugno, verrà inaugurata anche una statua dedicata all'indimenticabile interprete. Al fianco del sindaco Filippo Nogarin e dell’organizzatore Riccardo Minetti, ci saranno i tre figli di Bud: Giuseppe, Cristiana e Diamante Pedersoli.