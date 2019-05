A Bud Spencer sarà intitolata una via: è la prima in Italia

Sono passati tre anni dalla sua morte ma Bud Spencer resta nella memoria e nel cuore degli italiani in maniera indelebile. Non solo i suoi film continuano a raccogliere spettatori a ogni passaggio e replica, ma adesso gli verrà intitolata anche una via in una cittadina. E' stato il comune di Fontevivo, in provincia di Parma, il primo a prendere questa decisione e chissà che altri non seguano l'esempio. Il giorno per la cerimonia è l'1 giugno.