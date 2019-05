Terence Hill, in Germania apre un museo dedicato alla sua carriera

Bud Spencer e Terence Hill: da "Trinità" a "Botte di Natale", le foto dei loro film "Lo chiamavano Trinità" (1971) IPA 1 di 25 "... continuavano a chiamarlo Trinità" (1972) IPA 2 di 25 "... continuavano a chiamarlo Trinità" (1972) IPA 3 di 25 IPA 4 di 25 "... continuavano a chiamarlo Trinità" (1972) IPA 5 di 25 "... continuavano a chiamarlo Trinità" (1972) IPA 6 di 25 "... continuavano a chiamarlo Trinità" (1972) IPA 7 di 25 "Più forte ragazzi" (1973) IPA 8 di 25 "Più forte ragazzi" (1973) IPA 9 di 25 "Più forte ragazzi" (1973) IPA 10 di 25 "Più forte ragazzi" (1973) IPA 11 di 25 "Altrimenti ci arrabbiamo" (1974) IPA 12 di 25 "Altrimenti ci arrabbiamo" (1974) IPA 13 di 25 "Altrimenti ci arrabbiamo" (1974) IPA 14 di 25 "Altrimenti ci arrabbiamo" (1974) IPA 15 di 25 "Io sto con gli ippopotami" (1979) IPA 16 di 25 "Io sto con gli ippopotami" (1979) IPA 17 di 25 "Io sto con gli ippopotami" (1979) IPA 18 di 25 "Io sto con gli ippopotami" (1979) IPA 19 di 25 "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981) IPA 20 di 25 "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981) IPA 21 di 25 "Miami Supercops" (1986) IPA 22 di 25 "Miami Supercops" (1986) IPA 23 di 25 "Miami Supercops" (1986) IPA 24 di 25 "Botte di Natale" (1994) IPA 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Mario Girotti, questo il vero nome di Terence Hill, ha inviato un messaggio alla cittadinanza per scusarsi del fatto di non poter essere presente alla cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperà invece Thomas Danneberg, che lo doppia in Germania.



A riprova dell'importanza che Hill riveste in Germania, in occasione dei suoi 80 anni, compiuti il 29 marzo, le poste tedesche, in collaborazione con il quotidiano "Bild" hanno emesso una serie di francobolli che lo ritraggono in diversi momenti della sua carriera. Un'iniziativa analoga era stata presa due anni fa con Bud Spencer, dopo la sua morte.



