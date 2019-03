ALL'ANAGRAFE MARIO GIROTTI 29 marzo 2019 09:49 Auguri Terence Hill, dagli spaghetti western a Don Matteo: lʼattore spegne 80 candeline In coppia con lʼindimenticabile Bud Spencer ha girato 18 film tra il 1967 e il 2004

Buon compleanno Terence Hill. L'iconico attore dagli occhi di ghiaccio e dal fisico sempre prestante compie oggi 80 anni. Dagli spaghetti western in coppia con l'indimenticabile Bud Spencer alla fine degli anni 60, fino al rinnovato successo nei panni di Don Matteo, non ha mai smesso di essere una figura centrale nell'immaginario collettivo italiano. E ancora oggi sembra non avere nessuna intenzione di uscire di scena.

Terence Hill compie 80 anni: dalle scazzottate con Bud Spencer a Don Matteo IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 3 di 23 IPA 4 di 23 IPA 5 di 23 IPA 6 di 23 IPA 7 di 23 IPA 8 di 23 IPA 9 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono tantissimi i personaggi interpretati in oltre 40 anni di carriera da Terence Hill (il cui vero nome è Mario Girotti). Icona della cultura popolare, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, come in Germania dove i film realizzati in coppia con Bud Spencer sono celeberrimi, per mantenersi agli studi (liceo e poi Lettere all'Università di Roma) e poter correre in moto, accettò di recitare nonostante una iniziale ritrosia per la sua timidezza. Dino Risi lo aveva notato, ad appena 12 anni durante una gara di nuoto, e lo aveva fatto debuttare in "Vacanze con gangster".



All'inizio girò oltre un film all'anno, diretto dai più grandi registi. Oggi deve la sua notorietà al filone comico del western-spaghetti e poi della commedia con scazzottate, per arrivare infine alle fiction televisive, ma in gioventù ebbe maestri come Pabst, Pontecorvo, Steno, Matarazzo, Bragaglia, fino a firmare negli anni 60 un lucroso contratto in Germania mettendo a frutto il suo perfetto tedesco. Nonostante tutto non andava fiero dei suoi successi, finché Luchino Visconti non lo volle per la parte del Tenente Cavriaghi ne "Il Gattopardo" (1962). Cinque anni dopo, con lo pseudonimo di Terence Hill, entrò dalla porta di servizio (ebbe la parte perchè il protagonista si ruppe una gamba) nel mondo del western-spaghetti con "Dio perdona, io no" di Giuseppe Colizzi.

Sullo stesso set recitava (ma i due non si incontrarono mai) anche Bud Spencer (al secolo Carlo Pedersoli), mentre Girotti vi trovava il suo nome d'arte (lo scelse in meno di 24 ore perché "suonava bene e aveva le stesse iniziali di mia madre"), nonché la moglie Lori Zwicklbauer, allora segretaria di edizione.



Nel 1970 un altro colpo di fortuna: E.B. Clucher (alias Enzo Barboni) cerca un protagonista per "Lo chiamavano Trinità" e l'interprete designato, Franco Nero, rifiuta perchè impegnato sul set di "Camelot". Il regista sceglie allora il giovane Terence per la sua somiglianza con Franco Nero. E' un trionfo immediato, il varo di una coppia inossidabile con Bud Spencer (18 film tra il 1967 e il 2004), la chiamata a Hollywood (dove reciterà con Gene Hackman e Valerie Perrine).