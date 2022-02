Lite per un ragazzo, 17enne accoltellata da 14enne a Roma: è grave

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una 17enne in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo.

La minorenne ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'episodio è avvenuto a Tor Bella Monaca. La lite tra le due adolescenti sarebbe partita per futili motivi, poi l'accoltellamento e l'intervento della polizia. La responsabile è in commissariato in stato di fermo.