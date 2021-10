Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari e la deputata ex M5s Sara Cunial avrebbero lasciato gli uffici del Consiglio della Regione Lazio dove da giovedì sera si erano "barricati" come segno di protesta verso l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Probabilmente anche per non incorrere nella denuncia di interruzione di pubblico servizio. L'ufficio verrà sanificato come da disposizione.