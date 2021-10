Green pass, gli ex M5s Barillari e Cunial occupano gli uffici della Regione Lazio

Il consigliere della Regione Lazio, Davide Barillari (ex M5s), dichiaratamente no vax e no pass, si è barricato all'interno degli uffici regionali nel giorno dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. "Abbiamo passato qui la notte e continuiamo l'occupazione. Siamo in difesa del diritto al lavoro, resistere per esistere", scrive su Facebook. Insieme a lui c'è anche la deputata ex M5s Sara Cunial.