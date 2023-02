Lavoro sottopagato, Martina da Roma: "Stipendio base da 3,5 euro all'ora"

Roma. Martina Riccio è madre di due figli e in collegamento a "Mattino Cinque News" denuncia di aver svolto un lavoro sottopagato per 3,5 euro all'ora". La donna ha raccontato la sua esperienza finita due mesi fa in un panificio della Capitale. "Ho parlato al datore di lavoro spiegando il mio disagio per uno stipendio così basso ma lui non mi ha lasciato alternative e quindi ho deciso di andarmene", spiega Martina. "È stato un inganno, mi era stato proposto uno stipendio ma in busta paga mi arrivava una paga inferiore perché ero stata inquadrata diversamente".

Secondo il racconto di Martina il suo datore di lavoro giustificava l'importo inferiore sullo stipendio, pattuito a 1300 euro al mese per 40 ore settimanali, come "trattenute contributive". Espedienti burocratici, rilevati da una verifica del centro di assistenza fiscale, che servivano per pagare meno chiedendo allo stesso un impegno straordinario.