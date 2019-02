Latte, pastori sardi in piazza a Roma: "Vogliamo risposte concrete"

Stanno protestando a Montecitorio alcuni dei pastori sardi che da giorni contestano il prezzo fissato per il latte di pecora . Alla manifestazione della Coldiretti affermano che "il prezzo giusto deve essere almeno un euro al litro". "In Sardegna siamo in una situazione drammatica - dicono -. Il ministro ci ha proposto un tavolo per il 21. Ben vengano i tavoli, ma servono risposte concrete. Sono a rischio le nostre aziende e i nostri figli".

"La mobilitazione continua contro un 'cartello' di industrie casearie che sta costringendo alla chiusura 12mila allevamenti di pecore in Sardegna, dove si produce circa il 97% del pecorino romano Dop". E' quanto fa sapere la Coldiretti in un comunicato.



Alla mobilitazione davanti a Montecitorio sono intervenuti numerosi parlamentari di tutte le forze politiche e rappresentanti delle istituzioni regionali. "In una regione in cui il 70% del territorio è destinato al pascolo - rileva la Coldiretti - il latte ovino sardo viene infatti pagato a un prezzo inferiore ai 60 centesimi al litro, molto al di sotto dei costi di produzione sostenuti dagli allevatori che sono costretti a lavorare in perdita".



E' a rischio, puntualizza la Coldiretti, "un settore di eccellenza del made in Italy agroalimentare, che con la pastorizia garantisce presidio socio-economico e ambientale dei nostri territori". Il comportamento delle industrie alimentari, prosegue la Coldiretti, "offende la dignità dei pastori sardi ed è contro le norme sulla concorrenza. Non sono veri imprenditori quegli industriali che scaricano i costi della loro incapacità di vendere il pecorino sull'anello più debole, i pastori".



Per cercare di capire e di risolvere la situazione, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato un incontro al Viminale con una delegazione di pastori sardi, assieme a una di olivicoltori pugliesi. "Lavoriamo a una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi", ha affermato il vicepremier.