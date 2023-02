Latina, prof di religione inviava foto hot agli alunni: la Procura indaga

Secondo i racconti degli studenti, inizialmente il professore, grazie a un atteggiamento scherzoso e disponibile, è riuscito a conquistare in poco tempo la simpatia e la fiducia di tutti. Poi, però, le cose hanno preso una piega diversa. Il docente ha chiesto ad alcuni ragazzi di seguirlo su Instagram, inserendoli nella categoria degli amici più stretti. A questi ha iniziato a inviare foto spinte, arrivando anche al nudo integrale. Tra i corridoi e le classi della scuola si è iniziato a parlare della situazione. Alcuni ragazzi hanno riportato il caso ad altri insegnanti, che hanno prontamente informato il preside, il quale, a sua volta, per vederci chiaro ha convocato alunni e famiglie.

Il docente non lavora più presso l'istituto e ha chiuso il profilo Instagram

Il docente lunedì è stato convocato dal dirigente scolastico e da quel momento non presta più servizio presso l'istituto. Secondo quanto riporta la scuola, si tratterebbe di un supplente a cui era scaduto il contratto. Ma non è da escludere che sia stato il docente stesso a lasciare l'incarico dopo che il caso è venuto alla luce. Come riporta Il Messaggero, il dirigente scolastico ha dichiarato: "Abbiamo avuto notizia di un comportamento poco consono da parte di un professore e dunque ci siamo da subito attivati per capire cosa stesse accadendo. Stiamo parlando con le famiglie e da quanto risulta finora i ragazzi mi sembrano tranquilli. Ovvio che andremo a fondo per capire cosa sia veramente accaduto".