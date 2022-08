Latina, 26enne muore in discoteca: lascia 2 bimbi | La sorella contro chi la critica: "Un malore, non era drogata"

Una ragazza di 26 anni, Francesca Testana, è stata colta da un malore mentre si trovava in una discoteca a Latina ed è morta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la giovane, madre di due figli e originaria di Aprilia (Latina), non c'è stato nulla da fare. La sorella della donna, Elisa, ha scritto un post su Facebook contro chi avanza supposizioni azzardate: "È morta una madre di 26 anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca, ha avuto un malore. In un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta. Mi fate vomitare".