L'alunna non riesce a connettersi per sostenere l'esame di terza media, prof le porta il cellulare a casa

Una ragazzina di 13 anni, originaria dell'Ecuador e studentessa di un istituto di Roma, ha rischiato di non dare l'esame di terza media per colpa di un problema di connessione che non le consentiva di collegarsi in teleconferenza con i suoi professori. A salvare la situazione è stato il professore di ginnastica, Ferdinando Bonessio, che è corso a casa dell'allieva e le ha consegnato il suo cellulare permettendole così di dare l'esame.