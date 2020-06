Maturità 2020, al via gli esami per mezzo milione di studenti

Al via gli esami di maturità per mezzo milione di studenti che si trovano ad affrontare, a causa del coronavirus, un esame come mai nessuno si sarebbe aspettato, almeno fino a qualche mese fa. Non c'è una prova scritta, ma un maxi-orale omnicomprensivo , a partire da un elaborato. Per l'apertura degli esami, la ministra Lucia Azzolina ha scelto di essere a Bergamo , una delle città che ha più sofferto nei giorni bui della pandemia.

Mascherina e due metri di distanza Per sostenere l'esame, tutti devono indossare la mascherina. Solo gli studenti possono toglierla durante il colloquio, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dagli esaminatori. Il commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, d'accordo con il ministero dell'Istruzione, ne ha fatte arrivare nelle 3.268 scuole che ospitano gli esami di maturità 5,3 milioni, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutte le sessioni delle prove.

Pulizie e un solo accompagnatore. tutte le misure di sicurezza Per garantire le prove in piena sicurezza sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia, l'acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita dagli istituti. Le aule devono essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato può portare con sè un solo accompagnatore, che deve a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.

Come viene calcolato il voto finale Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest'anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si possono conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta 100/100 e si potrà ottenere la lode.

Conte: "Un grande in bocca al lupo" Un augurio ai maturandi è arrivato, via Twitter, anche dal premier Giuseppe Conte: "Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell`esame di .maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un'Italia migliore #notteprimadegliesami #maturita'2020".