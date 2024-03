Ladri di case, intera palazzina a Roma occupata da abusivi

"Fuori dal Coro" torna a occuparsi di ladri di case, raccontando, nella puntata di mercoledì 13 marzo, il caso di un'intera palazzina nella periferia di Roma occupata da abusivi.

"È composta da dieci appartamenti, tutti occupati da un anno e mezzo buono", spiega all'inviato della trasmissione di Rete 4 uno dei proprietari, che ha ereditato l’immobile da uno zio e che - banalmente - vorrebbe poterne usufruire. "Non sappiamo nulla, nonostante tutte le denunce fatte".

Al momento, peraltro, la struttura versa in uno stato di totale abbandono: divani e frigoriferi sono ammassati nei ballatoi dei diversi piani, mentre sacchi di rifiuti si trovano abbandonati sulle scale.

"Sono qui da un anno, ci vive anche mio figlio", racconta al giornalista Mediaset uno degli abusivi, conscio di stare occupando un'abitazione non sua. "Quando ce ne andiamo? Non lo so, lo sa Dio. Uno, due, tre mesi, forse anche quattro".