La vittoria di Violante Bentivoglio sulla leucemia: "Salva grazie a un donatore 20enne"

"Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore.

Il mio donatore è il mio angelo custode. Lui mi ha salvato la vita". Così Violante Guidotti Bentivoglio , moglie di Carlo Calenda, racconta il suo percorso di malata oncologica che comincia nell'agosto del 2017, quando riceve una doppia diagnosi di leucemia e tumore al seno. "Era un donatore giovanissimo, di 20 anni, - ricorda, -con il quale ho stretto una relazione a distanza; per quello che è possibile, dal momento che sono donatori anonimi. Nei suoi confronti mi sono sentita di dover trasmettere con una relazione epistolare tutto il mio senso di gratitudine e di farlo sentire partecipe di quello che aveva fatto donando a me le sue cellule". Quello di Violante Guidotti Bentivoglio è un caso fortunato: in un paio di settimane viene identificato un donatore compatibile.