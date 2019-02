L'appello per ritrovare la bici di Giorgio, il bimbo malato di distrofia muscolare

Sono oltre 9mila le persone che su Facebook si sono mobilitate per ritrovare la bicicletta di Giorgio, un bimbo di 8 anni malato di distrofia muscolare di Duchenne. Tutto ha avuto inizio quando il box dei genitori di Giorgio che vivono a Ponte di Nona , nel VI Municipio di Roma, è stato saccheggiato dai ladri. Insieme agli attrezzi di lavoro è stata portata via anche la bicicletta "speciale" del bimbo che soffre di una malattia degenerativa caratterizzata da atrofia e debolezza muscolare a progressione rapida.

"Abbiamo fatto denuncia del furto ai carabinieri, ma volevo fare di più", ha detto Maria Rosaria, la mamma di Giorgio che ha raccontato l'accaduto anche su Facebook. La storia in poco tempo ha raggiunto migliaia di condivisioni e adesso sono tantissime le persone che vogliono aiutare il piccolo. C'è chi propone una raccolta fondi per comprarne una nuova, chi cerca la bici rubata nei mercatini dell'usato romani e chi è disposto a cedere la sua a Giorgio.



Maria Rosaria ha dichiarato di aver scritto l'appello su Facebook sperando che il ladro avesse l'occasione di vedere il messaggio e di redimersi. Non si aspettava tutta questa solidarietà, soprattutto, da gente che neppure conosce il suo bambino. Ma subito aggiunge che lei e il marito, Danilo, non vogliono soldi. Cercheranno di ritrovare la bicicletta di Giorgio, che era stata fatta modificare appositamente per lui, altrimenti ne ricompreranno una nuova.