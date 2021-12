Itri (LT), evacuate oltre 200 famiglie per via del maltempo

A Itri, in provincia di Latina, sono state evacuate oltre 200 famiglie a causa del maltempo. Una decisione presa dal sindaco Giovanni Agresti, che dopo una apposita ordinanza, ha fatto sgomberare le case nei tre quartieri più a rischio, ovvero vicolo Campiglione, contrada Campiglione e contrada Giovenco. "In macchina teniamo sempre una valigia – intervengono i cittadini alle telecamere di "Mattino Cinque"- abbiamo tutti paura".

Dopo le inondazioni e gli smottamenti del 4 novembre scorso, è massima mobilitazione nel comune tra gli Aurunci e Gaeta, a fronte delle previsioni meteorologiche da allerta arancione. "La Regione Lazio ha riconosciuto per il comune lo stato di calamità naturale e la necessità di effettuare importanti lavori per la messa in sicurezza –commenta il primo cittadino – ma ci vorranno anni".