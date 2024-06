Latina, è morto il bracciante indiano abbandonato in strada senza un braccio

"Chi chiederà perdono per Satnam Singh?". Se lo chiede Bruno Giordano, magistrato ex direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro e padre della legge contro il caporalato, dopo la morte atroce del bracciante indiano a Latina. "Se sei straniero, irregolare, hai bisogno di un pezzo di pane per campare - dice il magistrato - devi lavorare a nero, senza sicurezza, senza dignità, senza speranza". E "se mentre raccogli la frutta che vogliamo avere fresca al supermercato o mieti il grano per il nostro pane quotidiano, per tre euro all'ora, a 40 gradi all'ombra, ti strappano un braccio, non chiamano nemmeno un'ambulanza, ti scaricano da un furgone sul ciglio di una strada e buttano il tuo braccio in un campo, e muori dissanguato - osserva - sei in Italia, nel Paese in cui non dobbiamo disturbare chi ha voglia di fare".