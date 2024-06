Un operaio di 32 anni è morto in Brianza, in un incidente sul lavoro per traumi da schiacciamento. L'uomo, marocchino, si trovava in un'azienda di metalli a Sovico (Monza). E' stato subito soccorso dal 119, da un'automedica e un'ambulanza. Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats. Non è chiaro se l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario o da lastre di metallo.