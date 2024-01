Incidente Ciro Immobile, trovato l'accordo: querele ritirate e indagine archiviata

Il capitano della Lazio Ciro Immobile e il tranviere Walter Mannoni con cui si scontrò il 16 aprile 2023 con il suo Suv a Roma, in Piazza delle Cinque Giornate, hanno raggiunto un accordo.

Querele, dunque, ritirate e niente processo. Si conclude così l'ultima parte della saga giudiziaria riguardante l'incidente stradale del giocatore, come riferisce La Repubblica: "La relazione tecnica richiesta dai magistrati nell'indagine per lesioni gravi era stata netta: se il centravanti biancoceleste avesse rispettato i limiti, il violento impatto non ci sarebbe stato. Non avrebbe colpito e fatto deragliare il tram alla guida del suo Land Rover Defender".