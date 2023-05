Ciro Immobile, chiusa l'indagine della polizia locale sull'incidente col tram: "Nessun colpevole"

Come riporta La Repubblica, le analisi effettuate da Roma Mobilità, che gestisce gli impianti semaforici in città, hanno chiarito che il giorno dell'incidente non c'era stato alcun malfunzionamento o calo di corrente. Quindi, visto che i semafori erano funzionanti, è stata esclusa l'ipotesi di un guasto elettrico che potesse aver mandato in tilt il sistema di sincronizzazione dei colori.

In assenza di denunce da parte dei protagonisti, inoltre, non è stato possibile fare una perizia approfondita sul tram 19 e sulla Land Rover del calciatore per accertare con precisione la velocità di entrambi i mezzi al momento dell'impatto. La polizia locale ha quindi chiuso le indagini dicendo che è impossibile accertare le responsabilità individuali.