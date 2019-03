Ilaria Cucchi: "Anch'io pesavo 40 chili quando Stefano fu arrestato, ma nessuno mi ha pestata"

17 marzo 2019 21:41 Ilaria Cucchi: "Anchʼio pesavo 40 chili quando Stefano fu arrestato, ma nessuno mi ha pestata" La sorella del geometra romano morto il 22 ottobre 2009 pubblica su Facebook una sua foto risalente ai giorni del decesso del fratello: "Ero anoressica? Stavo bene come stava bene anche lui"

E' con una foto che la ritrae pochi giorni prima dell'arresto del fratello Stefano che Ilaria Cucchi torna a smentire la presunta anoressia del geometra romano come causa di morte non collegata alle percosse subite durante la custodia cautelare. L'immagine, in cui la donna è ritratta in costume mentre tiene in braccio la figlia, è accompagnata dal seguente atto d'accusa: "Alta come lui, pesavo anch'io poco più di 40 chili. Stavo bene come bene stava lui. Ero malata di anoressia nervosa? Mah... io non me ne sono accorta. Certo se mi avessero pestata violentissimamente...".

Il nuovo post di denunciaIlaria Cucchi torna così a confutare le perizie che attribuivano alla presunta anoressia di Stefano la causa della sua morte. "Certo se mi avessero pestata violentissimamente spezzandomi la colonna vertebrale in due punti - continua il post - e provocandomi una commozione cerebrale avrei sicuramente smesso di stare bene".



"Se poi ne fossi morta in ospedale dopo sei giorni, - incalza, - sono certa che qualunque medico legale avrebbe mandato in carcere i miei aggressori. Già. A meno che non fossero intervenuti con le loro 'consulenze' fatte in casa ma preveggenti i Generali Casarsa e Tomasone".