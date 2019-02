Ilaria Cucchi a Tgcom24: "La deposizione in aula del generale Tomasone è inquietante"

Ilaria Cucchi a Tgcom24 commenta quanto accaduto durante l'udienza del processo bis per la morte di suo fratello Stefano Cucchi. Nuove prove, presentate dal pm Giovanni Musarò, sembrano dimostrare l'attività di depistaggio ai danni della famiglia del geometra romano deceduto il 22 ottobre 2009. "Quello che sta emergenza fa rabbrividire, fa paura - afferma Ilaria Cucchi a Tgcom24. - Si giocava sulla nostra pelle, ma nello stesso tempo si prendevano in giro tutti i cittadini. La deposizione in aula del generale Tomasone, (ex comandante provinciale dei carabinieri di Roma, ndr), è stata inquietante. Lui continuava a ripetere che non ricordava. Ma adesso non si scherza più". Intanto, Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, annuncia l'ipotesi di un'azione legale contro il Comune di Roma e di un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato.