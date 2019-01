Ilaria Cucchi a Tgcom24: "Mi aspetto di tutto. Che esempio dà Salvini sul tunisino morto?"

"I depistaggi continuano. È vero: ormai il muro è crollato, la verità è emersa ed è ancora più grave di quello che si poteva immaginare. Ormai nessuno si può più nascondere dietro a nessuno divisa. Ma, anche se sta emergendo tutto, io mi aspetto ancora di tutto. Non dimentichiamo che mio fratello è stato fatto morire delle malattie più bizzarre quando era evidente il pestaggio fin dall’inizio", così Ilaria Cucchi a Tgcom24 sul contenuto di un'intercettazione telefonica tra due carabinieri depositata agli atti del processo Cucchi. La sorella di Stefano è tornata anche sul caso del tunisino morto a Empoli durante un fermo della polizia. "Sono veramente triste. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, ma certamente nessun ministro, nessun esponente della politica può esprimersi - così come non posso farlo io - invece sento parlare di cappuccino e brioche o fare dell’ironia quando c’è una famiglia che sta soffrendo. Che esempio si sta dando ai cittadini? Cosa ci vuol dire il ministro Salvini: che queste vite non contano niente?".