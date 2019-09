Guasti alle scale mobili della metro di Roma, scattano 4 misure interdittive

Quattro persone, due dipendenti di Metro Roma e due di Atac, hanno ricevuto un'ordinanza cautelare interdittiva per i guasti sulle scale mobili delle stazioni della metropolitana Repubblica e Barberini della Capitale. I reati contestati ai quattro sono frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate. L'indagine ha fatto luce sulle cause che portarono all'incidente del 23 ottobre a Repubblica e del 21 marzo a Barberini.

​Repubblica riaprì dopo 8 mesi - La stazione Repubblica della Linea A è rimasta chiusa per 246 giorni in seguito al crollo delle scale mobili. Dal 23 ottobre, la fermata venne riaperta all'alba del 26 giugno, con il sollievo dei tantissimi pendolari e residenti che per oltre otto mesi hanno dovuto fare a meno di uno degli snodi principali nel centro città, al quale seguì poi anche la chiusura di Spagna e Barberini. La prima rimase chiusa per un mese e mezzo e riaprì a maggio, mentre la seconda è ancora chiusa, dopo essere stata dissequestrata. Ad oggi le scale mobili sono fuori servizio in numerose fermate dell'intera metropolitana: otto sulla linea A, sei sulla linea B e una sulla linea C.