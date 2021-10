Green pass, la provocazione dello chef Antonello Colonna: "Pronto a licenziare chi non ce l'ha"

"Sono pronto a licenziare chi non ha il green pass". Lo chef Antonello Colonna continua con la linea dura e a "Mattino Cinque" ribadisce l'intenzione di allontanare dai propri ristoranti i dipendenti sprovvisti del certificato verde. "Non dobbiamo pensare solo ai lavoratori, ma anche ai clienti. La ristorazione in questo momento può fare da sostenimento, da controllo e da attività sociale, in nome della democrazia e della libertà".

Successivamente lo chef attacca il collega Carlo Nappo, proprietario di tre ristoranti in provincia di Pordenone, che, poco prima, sempre a "Mattino Cinque", aveva dichiarato l'intenzione di pagare il tampone ai propri dipendenti senza green pass. "Non diamo retta alle chiacchiere. I conti se li è fatto oppure si è fatto un po' di pubblicità in televisione? Le grandi aziende non possono permettersi di pagare i tamponi per tutti".