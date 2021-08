Mille agenti delle forze dell'ordine saranno impegnati a Roma e provincia, nel weekend di Ferragosto , per i controlli legati al Green pass. Nel mirino di polizia, vigili e carabinieri ci saranno, oltre alle vie del centro storico della Capitale, soprattutto i litorali, i parchi, i laghi. Gli uomini impegnati vigileranno per evitare gli assembramenti e per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Verranno effettuati controlli a campione sul fronte del Green pass soprattutto nelle zone dove c'è maggiore affluenza. In questa prima fase le forze dell'ordine sono anche a disposizione degli esercenti per dare informazioni sulla modalità di verifica del certificato verde e chiarire i dubbi. E nella Capitale, inoltre, domani ci sarà una partita amichevole all'Olimpico tra Roma e Raja Casablanca dove è prevista l'affluenza di circa 15mila persone, tra cui 600 tifosi ospiti.

E, mentre le principali città italiane si preparano ad intensificare i controlli in vista del Ferragosto, a Treviso e Milano sono arrivate le prime multe per il Green pass, diventato obbligatorio anche per il consumo al tavolo nei ristoranti e bar al chiuso.

Riguardo all'applicazione del passaporto verde la linea a Palazzo Chigi non cambia: bisogna essere realisti - è il ragionamento - e attuare e far rispettare le misure che sono state adottate per evitare una risalita dei contagi che metta a rischio la ripresa delle attività in autunno.