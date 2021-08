Green pass, ecco come funzionano i controlli in bar e ristoranti

A una settimana dall'ingresso dell'obbligatorietà del Green pass cominciano ad arrivare le prime sanzioni per chi entra in bar e ristoranti senza il certificato verde. Intanto, proprio in queste ore, il Viminale ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Green pass. ll ministro Lamorgese ha annunciato precauzioni particolari in vista del weekend di Ferragosto.

Ma come avvengono i controlli? Le telecamere di "Morning News" hanno seguito la Polizia Locale di Padova che, nella mattinata di venerdì 13 agosto, hanno iniziato le prime verifiche sulle certificazioni verdi dei clienti di bar e ristoranti. Gli agenti hanno in dotazione un tablet in grado di scansionare i codici QR e verificare la regolarità dei Green pass mostrati: "Possiamo fare controlli a campione - spiega Elisabetta Niero, Vice Commissario della Polizia Locale di Padova - oppure se l'esercente ha dei dubbi può chiamare e noi andiamo a verificare. Chi è seduto al chiuso deve avere il Green pass e un documento di riconoscimento".