Green pass, Tajani: "Opportunità per evitare nuovo lockdown"

"Noi come Forza Italia siamo stati favorevoli fin dall'inizio al Green pass, è un'opportunità per evitare un nuovo lockdown". A dirlo, è il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite del programma "Morning News" in onda su Canale 5. "Dobbiamo fare in modo che la campagna vaccinale sia sempre più forte - ha proseguito Tajani - è ovvio che non bisogna utilizzare il Green pass per andare a prendere il gelato o a bere un caffé al bere, così come è ovvio che i ristoratori non devono fare i controlli che deve fare la Polizia".

Inoltre, secondo Tajani: "Ci sono molti ristoratori che sono favorevoli all'impiego del Green pass - ha spiegato - ho parlato con molti di loro e si sentono sicuri perché il certificato verde garantisce la salute di chi lavora e di chi frequenta il locale".