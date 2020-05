Frosinone, Moreno Morello e la troupe di "Striscia la Notizia" aggrediti a sassate e pugni: tre arresti

Paura a Ceccano, in provincia di Frosinate, dove Moreno Morello e la troupe di "Striscia La Notizia" sono stati aggrediti con pugni, lanci di sassi, bastoni e utensili agricoli. L'inviato del programma con quattro operatori era tornato nella zona per smascherare un truffatore che già in un precedente incontro lo aveva accolto con una scimitarra. L’uomo era noto per aver truffato il personale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure vendendo mascherine che non sono mai state spedite.

Questa volta insieme a due persone ha aggredito la troupe al suo arrivo. Un ragazzo è stato colpito, come racconta l'inviato Moreno Morello: "Sono stati momenti di panico, gli aggressori hanno urlato 'Ti uccido!'. Solo l'arrivo di cinque carabinieri ha posto fine all'accaduto, evitando il dramma e arrestando i tre".