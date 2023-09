"Sogno di una notte di fine estate", a Roma il ricordo di Francesco Valdiserri

Una serata per ricordare Francesco Valdisseri. "Sogno di una notte di fine estate" è il concerto che si terrà davanti alla Basilica di San Paolo, nella grande area di Propaganda Schuster, per ricordare il ragazzo investito e ucciso da un ragazza al volante mentre camminava sul marciapiede della Cristoforo Colombo, a Roma, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022.

Per ricordarlo sul palco ci saranno molte band con 5 ore di musica “in ricordo di Fra”, dicono i ragazzi che saliranno sul palco, tutti amici di Francesco. A "Pomeriggio Cinque", la madre di Francesco, la giornalista Paola Di Caro ha spiegato il perché di questo evento: "Questo evento è stato l'evento più catastrofico possibile per un essere umano perché ti toglie il futuro- ha spiegato -, però noi abbiamo pensato che per ricordare Francesco, che era un inno alla vita, pieno di sogni, fosse importante mantenere delle cose belle e abbiamo cercato di condividere le sue passioni con tantissimi di questi ragazzi".

L'obiettivo della serata è anche quella di sensibilizzare i più giovani sul problema dell'alcol al volante: "A noi non interessa il lato proibizionistico - ha detto -, noi vogliamo che i ragazzi capiscano quanto è bella la loro vita".