Roma, 18enne investito e ucciso: attese la richiesta di convalida dell'arresto della 23enne alla guida e l'autopsia sul corpo

È attesa anche la richiesta di convalida dell'arresto per la 23enne alla guida che ha travolto Francesco Valdiserri su un marciapiede in via Cristoforo Colombo . La ragazza, risultata positiva a droga e alcol , è accusata di omicidio stradale e si trova ai domiciliari. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello sport e della politica per la scomparsa del giovane, figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera. Tra questi, quello di Francesco Totti. "Per me sarai sempre un angelo", queste le parole dell'ex capitano giallorosso per la morte di Francesco, chiamato così proprio in suo onore.

La ricostruzione della vicenda - La mezzanotte è passata da qualche minuto, quando sulla laterale di via Cristoforo Colombo, l'arteria che unisce Roma al litorale, un'auto perde il controllo e finisce sul marciapiede, prima sradicando un segnale stradale e poi investendo Francesco ed un suo amico, rimasto illeso. Il 18enne muore sul colpo, schiacciato dalla vettura alla cui guida c'è una ragazza poco più grande di lui e un amico della stessa età. I test di alcol e droga confermeranno successivamente la positività. Nel sangue della giovane è stato trovato un tasso alcolemico pari a 1,57, quasi tre volte il limite. La 23enne è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale, aggravata dal fatto che già alcuni anni fa le era stata ritirata la patente proprio per guida in stato di ebrezza. In questo momento si trova ai domiciliari e rischia da 8 a 12 anni.

Sequestrati l'auto e il telefonino della ragazza - Sull'incidente ha aperto un fascicolo anche la Procura di Roma, che ha disposto non solo il sequestro dell'auto ma anche quello del telefonino della ragazza. I magistrati vogliono capire se al momento dell'impatto la giovane, residente in un quartiere di periferia non molto lontano da Ostia, fosse distratta dal suo smartphone. Il pm Erminio Amelio ha disposto anche l'autopsia sul corpo della vittima che, con ogni probabilità, dovrebbe svolgersi già nelle prossime ore al Policlinico di Tor Vergata. Il sostituto procuratore procederà inoltre alla richiesta di convalida dell'arresto.

Il dolore della madre sui social - Su Twitter il dolore della madre del ragazzo, Paola Di Caro. "Il mio 18enne meraviglioso non c'è più - le commoventi parole -. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un'auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla". E ancora: "Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarà mai più. Ciao Francesco, ciao amore mio". I funerali di Francesco Valdiserri si terranno sabato prossimo alle 12 nella chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

Il messaggio di Totti - "Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco... Oggi cosa puoi dire", recita il messaggio di Francesco Totti. "Sento solo di stringerli a me con tanto affetto, un dolore cosi grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo".