25 giugno 2021 11:50

Roma, imbrattata di "sangue" la statua della porchetta a Trastevere

Non si fermano le proteste contro la statua di una porchetta installata in piazza San Giovanni della Malva a Trastevere. Nella notte, l'opera intitolata "Dal panino si va in piazza" e realizzata da Amedeo Longo nell'ambito del progetto "Piazze Romane", è stata imbrattata con della vernice rosso sangue. Il gesto vandalico è stato rivendicato da Alf, Animal Liberation Front, con una firma lasciata sulla base della statua.

Nei giorni scorsi, altre sigle animaliste come Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) e Lav (Lega anti-vivisezione) avevano manifestato pacificamente intorno alla statua e avevano inviato una nota alla sindaca Virginia Raggi per chiederne la rimozione.