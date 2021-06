Roma, gli animalisti insorgono contro la statua della porchetta a Trastevere: "Proviamo ribrezzo"

Tra le molte opere che abbelliscono la città Eterna, ce n'è una che ha riscosso meno successo del previsto. Per le vie di Trastevere a Roma è comparsa una statua raffigurante una porchetta . A realizzarla, nell’ambito del progetto "Piazze Romane" che dovrebbe arricchire ben otto piazze della Capitale, sono stati gli studenti della Rome University of Fine Arts.

L'opera, realizzata in travertino e collocata in Piazza San Giovanni della Malva, dovrebbe restare esposta fino a settembre 2021, ma dopo poche ore ha già scatenato le proteste degli animalisti. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) ha pubblicato una nota in cui chiede alla sindaca Raggi di eliminare al più presto l'installazione: "Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza per la mancanza di rispetto verso i maiali, creature sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce".

Nella giornata di ieri 22 giugno, anche gli attivisti di Lav, Lega anti-vivisezione, si erano radunati intorno alla statua muniti di striscioni con scritto "Gli animali sono nostri fratelli".