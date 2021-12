06 dicembre 2021 19:03

Roma, consegnato il Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi

Il Nobel per la Fisica è stato consegnato al fisico Giorgio Parisi dall'ambasciatore di Svezia, Jan Björklund, accompagnato da un grandissimo applauso. La cerimonia si è svolta nell'aula magna del rettorato dell'Università La Sapienza di Roma. Hanno partecipato molti esponenti del mondo accademico italiano e, soprattutto, tanti colleghi e amici che da sempre seguono Parisi nel suo lavoro. Per la famiglia del fisico c'erano sia il parente di 102 anni sia il nipotino che compirà un mese il 9 dicembre. Sul tavolo al centro del palco, coperto da raso azzurro, sono stati messi la medaglia del Nobel e il diploma. In fondo fiori azzurri e gialli.