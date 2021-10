Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi con Manabe e Hasselmann

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato all'italiano Giorgio Parisi , al giapponese Syukuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi". Parisi, in particolare, è stato premiato per "la scoperta dell' interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria".

Giorgio Parisi è fisico teorico presso l'Università La Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e past president dell'Accademia dei Lincei.

Il lavoro di Manabe e Hasselmann - L'altra "metà" del Nobel è andata invece a Manabe e Hasselmann per aver realizzato un modello fisico del clima terrestre, "quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale".

Dopo 62 anni Nobel a un ricercatore "attivo" in Italia - Finora sono 20 i Nobel assegnati a italiani fin dalle origini del premio. Dei 20 riconoscimenti, 12 sono quelli scientifici e di questi 5 quelli per la Fisica, 6 per la Medicina e uno per la Chimica. Fra i 20 premiati le donne solo due: Grazia Deledda, per la Letteratura nel 1926, e Rita Levi Montalcini, per la Medicina 60 anni più tardi, nel 1986. L'ultimo Nobel a un ricercatore nato in Italia è quello del 2007 a Mario Capecchi, attivo negli Stati Uniti, ma per risalire a un ricercatore italiano che ha svolto in Italia la maggior parte del lavoro bisogna risalire a 62 anni fa, al Nobel per la Chimica assegnato nel 1959 a Giulio Natta.