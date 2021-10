Premio Nobel per la Medicina a David Julius e Ardem Patapoutian

Il Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian . I due studiosi sono stati premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo . Le loro ricerche trovano applicazioni nel trattamento del dolore cronico .

La motivazione - "Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? A questa domanda hanno risposto i vincitori del Premio Nobel di quest'anno", si legge nel comunicato diffuso dal comitato per il Nobel.

Caldo e freddo - I due scienziati americani (Patapoutian è armeno-statunitense nato in Libano) hanno in altre parole scoperto come la nostra pelle riesce a percepire la temperatura degli oggetti. Come caldo e freddo, cioè, vengono percepiti e trasmessi al cervello attraverso i nervi.

La ricerca - David Julius ha usato la capsaicina, un composto del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare un sensore nelle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore. Ardem Patapoutian ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che rispondono a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni.

I risultati - Queste scoperte rivoluzionarie hanno avviato intense attività di ricerca che hanno favorito una migliore comprensione di come il nostro sistema nervoso percepisce il calore, il freddo e gli stimoli meccanici. I vincitori hanno identificato i collegamenti mancanti nella nostra comprensione della complessa interazione tra i nostri sensi e l'ambiente.

Gli appuntamenti della 120esima edizione - L'annuncio del Premio per la Medicina apre la settimana dedicata ai Nobel, che prosegue martedì con la Fisica, mercoledì con la Chimica, giovedì con la Letteratura, venerdì con la Pace e lunedì 11 ottobre con l'Economia. Il premio è arrivato ormai alla 120esima edizione.