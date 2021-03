Covid, Giorgio Parisi: "Netto peggioramento dei dati, è necessario fermare la crescita. Ma no a un lockdown generalizzato"

"Il peggioramento è nettissimo. In certe zone i casi stanno aumentando con una velocità molto elevata. Nei luoghi 'pericolosi', come alcune aree del Nord e del Centro Italia, la crescita deve essere assolutamente fermata". Lo ha detto a Tgcom24 il fisico Giorgio Parisi. Tuttavia, ha aggiunto, "un lockdown generalizzato mi pare un po' inutile perché ci sono regioni in cui la situazione è meno grave delle altre". "Io forse avrei adottato delle misure più strette per tutta l'Italia. Però, l'idea di trattare in maniera differente le regioni con pochi casi, come la Sardegna, mi pare ragionevole", ha concluso.