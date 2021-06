16 giugno 2021 21:59

Ordigno nell'auto del presidente Tavolo parchi Roma

Un ordigno artigianale posizionato nell'auto di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Una bomboletta spray con dentro polvere pirica e innesco artigianale inserita nel motorino del tergicristallo della sua macchina, parcheggiata in via Tito Speri, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Secondo gli artificieri, il pacco bomba poteva esplodere.