14 novembre 2021 08:23

In nove mesi quasi mille operai morti sul lavoro, a Roma la piazza diventa un cimitero

In nove mesi, tra gennaio e settembre, sono nel complesso già 910 gli operai morti sul lavoro denunciate all'Inail. Vittime rappresentate da croci bianche con sopra caschetti gialli da cantiere durante la manifestazione nazionale degli edili che ha trasformato piazza Santi Apostoli, a Roma, in un cimitero per dire "Basta morti sul lavoro" e "Basta over60 sui ponteggi". "Negli ultimi 10 anni abbiamo più di 15 mila morti", sottolinea il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rimarcando la richiesta di prevedere per i lavoratori delle costruzioni la possibilità di uscire, per la pensione anticipata, con 30 anni di contributi, e non 36. Presenti in piazza anche i segretari di Cgil e Cisl, Maurizio Landini e Luigi Sbarra, insieme a quelli dei sindacati delle costruzioni Alessandro Genovesi (Fillea-Cgil), Enzo Pelle (Filca-Cisl) e Vito Panzarella (Feneal-Uil).