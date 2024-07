Roma, donna uccisa a colpi di arma da fuoco: l'ex si costituisce

"Era un amore di ragazza, non avremmo mai immaginato potesse succedere una cosa così". Lo racconta ai giornalisti Maria Cristina Franchitti, amica e collega di Manuela Petrangeli. Per l'omicidio si è costituito l'ex compagno. "I due erano separati da circa tre anni - racconta - ed era un rapporto normale, come quelli in cui ci separa con un bambino piccolo di mezzo. Non c'è stata nessuna avvisaglia, lei si comportava normalmente. Lei lavorava e credo anche lui, quindi non c'erano in mezzo questioni economiche", prosegue la collega che aggiunge: "Era solare, una bravissima professionista. Il solito femminicidio".