Travolse e uccise una donna sul Gra, camionista condannato a otto anni

L'uomo, che fuggì dopo l'impatto e venne fermato a 38 km di distanza dall'incidente, sul momento si rifiutò di sottoporsi al narcotest, ma successivamente sarebbe risultato positivo all'assunzione di cocaina. I giudici nella sentenza non hanno, comunque, riconosciuto all'imputato l'aggravante di essere stato al volante sotto effetto di stupefacente. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, coordinati dal pm Stefano Luciani, Focassati e la vittima si erano fermati in una piazzola di emergenza sul Gra per una discussione dopo un lieve incidente avvenuto alcuni minuti prima. Qualche istante dopo, il camionista era ripartito con l'autoarticolato travolgendo Sbal. Nel corso della requisitoria il pm ha definito "abnorme" la condotta di guida di Focassati. "L'uomo aveva capito che Sbal era al telefono con il Numero unico per le emergenze, sapeva di avere assunto cocaina e che stavano arrivando i carabinieri ed è scappato perché era drogato", ha aggiunto il rappresentante dell'accusa.