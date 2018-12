Europa League, tensioni vicino allo stadio Olimpico di Roma nel giorno di Lazio-Eintracht

Europa League, scontri fra polizia e tifosi a Roma nel giorno di Lazio-Eintracht Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In zona piazzale Flaminio, dove fin dalla mattinata hanno iniziato a riunirsi molti dei novemila sostenitori dell'Eintracht giunti nella Capitale, si sono registrati lanci di bombe carta e panico tra i passanti, a cui hanno fatto seguito cariche della polizia. Quest'ultima si è trovata costretta a delimitare la piazza, piena anche di bottiglie in vetro a terra nonostante il divieto di vendita scattato già da mercoledì sera.



Momenti di caos anche in zona stadio Olimpico, dove alcuni ultrà dell'Eintracht (tra i quali la questura sospetta si siano mescolati anche diversi ultra' dell'Atalanta, gemellati con i tedeschi) sono entrati in contatto con le forze dell'ordine e con un gruppo di tifosi laziali.