Emanuela Orlandi, il pm di Roma acquisisce atti dal Vaticano: si indaga ancora

Laura Sgrò ha precisato di avere appreso la notizia dai media e che ancora non c'è alcun coinvolgimento della famiglia Orlandi in questa nuova fase di indagini che si apre sul caso. Nell'ambito del procedimento, aperto lo scorso anno e sulla base della richiesta del Csm su un esposto presentato dalla famiglia di Emanuela, sarebbero anche state già ascoltate diverse persone informate sui fatti.

Il procedimento aveva portato anche all'audizione dell'ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, titolare dell'indagine poi archiviata nel 2015. L'oggetto dell'iniziativa dei familiari della ragazza scomparsa nel 1983 verteva sulla "la richiesta di accertamenti sulla condotta dei magistrati della Procura di Roma con riferimento ai colloqui intercorsi con il Vaticano per il rinvenimento del corpo di Emanuela Orlandi". Capaldo, ora in pensione, nel corso di alcune trasmissioni televisive aveva affermato di avere incontrato, nel corso delle suoi approfondimenti investigativi, due rappresentanti del Vaticano che gli "promisero di rivelare dove fosse il corpo" della ragazzina.

Il fratello: "Bene collaborazione tra pm Roma e Vaticano"

"E' una cosa positiva che la Procura di Roma abbia acquisito atti dal Vaticano perché per la prima volta ci sarà una collaborazione, sempre negata in passato, tra Santa Sede e magistratura ordinaria". E' il commento di Pietro Orlandi in merito alla notizia relativa al nuovo impulso alle indagini relative alla scomparsa della sorella.