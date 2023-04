Emanuela Orlandi, Papa Francesco: "Su Wojtyla illazioni offensive e infondate"

Le parole di Pietro Orlandi "Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…".È questa la frase pronunciata da Pietro Orlandi alla tramsissione televisiva DiMartedì con la quale Pietro ha ribadito i suoi sospetti sul Papa polacco, fatto santo il 27 aprile 2014, e in genere sulla pedofilia in Vaticano durante il suo pontificato.

La precisazione di Pietro Orlandi In collegamento con "Quarto Grado", invece, il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha poi chiarito la sua posizione dopo le polemiche per le parole molto pesanti pronunciate su Papa Wojtyla: "Ho parlato di questo argomento anche col promotore di giustizia Diddi, le mie parole sono state strumentalizzate per fare titoli di giornali". "Non ho mai accusato Giovanni Paolo II di pedofilia, sono arrivate palle di fango" ha aggiunto Pietro Orlandi. In merito all'audio di una conversazione intercettata da un affiliato della Banda della Magliana, Pietro Orlandi ha aggiunto: "Ho ritenuto opportuno riportare l'audio senza i famosi bip al promotore di giustizia, ho chiesto di ascoltarlo solo al fine di poter approfondire meglio".