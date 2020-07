Elicottero cade nel Tevere vicino a Roma: si cercano dispersi

Un elicottero si è inabissato nel Tevere in zona Nazzano Romano, alle porte di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri delle compagnie di Monterotondo, Ostia e del nucleo subacquei per la ricerca dei dispersi. Alcuni testimoni avrebbero visto l'elicottero civile toccare i fili dell'alta tensione per poi cadere nel fiume, inabissandosi.