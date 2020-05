Roma, velivolo biposto precipita nel Tevere: salvo l'istruttore, un disperso

Un piccolo velivolo biposto è caduto nel Tevere, nei pressi dell'aeroporto di Roma Urbe dal quale era appena decollato. Una delle due persone a bordo è stata tratta in salvo: si tratterebbe dell'istruttore che è riuscito a uscire dall'aereo prima che si inabissasse. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sono invece ancora in corso le ricerche dell'altro passeggero, al momento disperso.