Droga dello stupro a Roma, un ex spacciatore pentito: "Vendevo Ghb ai politici ma anche a tanti religiosi"

Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" si occupa di un'operazione della Procura di Roma, iniziata circa un anno e mezzo fa, e che ha portato a più di 90 arresti e 200 chili di droga sequestrati. L'inviato intervista un ex tossicodipendente e spacciatore pentito: "Mi sono pentito perché voglio salvare le vite di questi ragazzi, provo profonda vergogna per quello che ho fatto. Sono entrato nel giro da consumatore per poi essere anche venditore. L'assunzione continua, giornaliera, nasconde le inibizioni e ti trasforma in una persona senza scrupoli".

Le occasioni in cui si vendeva di più, racconta l'ex spacciatore alle telecamere del tg satirico, erano le feste organizzate dalla "Roma bene". "Vendevo Ghb a persone del mondo religioso, politici e in generale ai ceti sociali più alti. Non serviva che mi proponessi io per vendere, tante volte avevo un contatto che mi chiamava quando gli serviva. Questa droga è istantanea e porta una grande euforia a sfondo sessuale in chi la assume". La droga - confida l'uomo - veniva presa all'estero e portata in Italia in treno all'interno di flaconi di collutorio, per poi essere rivenduta a un prezzo dieci volte più grande del costo di acquisto.