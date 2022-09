Disabile precipitato dalla finestra a Roma, parla uno degli agenti indagati: "Abbiamo aperto la porta e Omerovic si è subito lanciato"

Si difende così Andrea, uno dei quattro agenti del commissariato Primavalle iscritti nel registro degli indagati in relazione alla vicenda di Hasib Omerovic , il 36enne sordomuto precipitato il 25 luglio dalla finestra della sua abitazione a Roma nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Lo riporta Il Messaggero. Il poliziotto sostiene di avere in mano le prove necessarie per dimostrare di dire la verità.

I genitori di Hasib: "Nostro figlio è stato spinto di sotto"

("nostro figlio non è caduto, è stato spinto di sotto"

Un racconto che stride con quello della sorella minore di Hasib, presente quella mattina, che ha dichiarato di aver visto gli agenti picchiare il fratello e spingerlo giù dalla finestra. La Procura di Roma, dopo l'esposto presentato dai genitori di Hasib), sul caso ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio e falso in atto pubblico.

La versione di Andrea -

"Siamo entrati, in casa c’erano un uomo e una donna, abbiamo chiesto i documenti, la procedura era regolare e prima di intervenire abbiamo fatto un passaggio con la polizia locale per capire se queste persone fossero state già identificate ma non è risultato nulla", spiega Andrea. Gli agenti non avevano un mandato di perquisizione della Procura. Il controllo è avvenuto "per quel post su Facebook (dove alcuni residenti accusavano Omerovic di aver importunato delle ragazze, ndr) e per alcune segnalazioni arrivate in commissariato", aggiunge l'agente. Altro aspetto controverso della vicenda: alla vice-dirigente del commissariato Primavalle, che ha autorizzato il controllo, è stato contestato l'ordine illegittimo.

L'agente: "Ho foto e video dell'intervento" -

Andrea dichiara di avere "foto e video dell’intervento" nell'appartamento di Omerovic e che "quando verranno richiesti saranno forniti e messi agli atti". Il materiale sarà di certo acquisito agli atti dell’inchiesta ma occorrerà verificarlo perché foto e video potrebbero non mostrare tutto dei quarantacinque minuti trascorsi da quando i poliziotti sono arrivati in casa di Hasib all'arrivo dell'ambulanza. Il 36enne, ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli con un coma indotto e svariati interventi chirugici, è stato risvegliato da poche ore. Troppo presto per capire se e quali saranno le conseguenze cliniche di quel volo di 9 metri.

"Non c'è stato il tempo di identificarli" -

"Non c'è stato il tempo di identificarli", conclude l'agente parlando di Hasib e della sorella. Dichiarazione confermata dalla testimonianza di una donna che abita nel palazzo di fronte a Omerovic e ha assistito alla scena. "In quei momenti - racconta - mentre Hasib era steso in terra, i poliziotti dal cortile chiedevano a una collega che era nell’appartamento, ma non nella stanza da cui l’uomo è caduto, di chiedere alla sorella come si chiamasse".