Da Gassmann a Santarelli, i vip romani denunciano il degrado della Capitale | Gerini: "Perché nessuno pulisce?"

Per nulla spaventati né dagli uomini né traffico sostenuto di Roma, una famiglia di cinghiali è stata ripresa mentre passeggia per le vie della capitale. Almeno dieci "figli" con mamma e papà scorrazzano in via Trionfale ai lati della carreggiata mentre passano auto e pedoni. Non è inconsueto per chi abita nella zona nord della città, Balduina, Cassia e appunto Trionfale, imbattersi nei cinghiali. Questa volta la scena colpisce perché la famiglia di cinghiali passeggia tra auto e pedoni.